En 2023, plus de la moitié de la violation des données provenait d'une simple erreur humaine

« L'exploitation des vulnérabilités zero day par les auteurs de ransomwares reste une menace persistante pour la protection des entreprises », s'inquiète Chris Novak, à la tête du conseil en cybersécurité de Verizon Business.

Et il y a de quoi. En 2023, le rapport indique que l'exploitation des failles zero day a presque triplé et représente aujourd'hui 14 % de l'ensemble des cyberattaques.

Mais aussi alarmant que cela puisse paraître, cette appétence des hackers pour les failles zero day ne doit rien au hasard. Il s'agit juste d'opportunisme. En effet, lorsque l'on sait qu'en moyenne, selon le CISA, les entreprises mettent 55 jours pour pallier la moitié des failles critiques une fois les correctifs disponibles, et que le temps médian pour repérer les exploitations à grande échelle est de cinq jours, on comprend mieux l'engouement des cybercriminels pour cette vulnérabilité.