Twitter, Zoom et les joueurs Nintendo, parmi les pires élèves en matière de mots de passe

Les utilisateurs de Zoom, eux, ne sont pas en reste. En avril dernier, les identifiants de plus de 500 000 comptes Zoom furent mis en ligne sur le dark web. Pour y parvenir, les hackers avaient fait appel à des bots et s'étaient adonnés à la pratique du credential stuffing, qui consiste à essayer de multiples combinaisons jusqu'à trouver le bon mot de passe. Les comptes protégés par de faibles mots de passe (et ils étaient nombreux donc) étaient facilement tombés dans les mains des pirates.