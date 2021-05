Journée mondiale du mot de passe : un petit rappel des bonnes pratiques s'impose

Ces dernières années, le mot de passe occupait déjà largement l'actualité de la rubrique sécurité informatique. Il faut dire que les « 123456 », « 000000 » ou « azerty » pullulent toujours puisqu'ils étaient encore, en 2020, parmi les mots de passe les plus utilisés au monde . Et comme les habitudes ont la vie dure, les hackers se font plaisir et exploitent toujours à merveille cette brèche ouverte, qui leur offre bien des accès et des opportunités. Alors, ce jeudi 6 mai, la Journée mondiale du mot de passe édition 2021 tombe à point nommé. Voici comment la célébrer sans crainte.