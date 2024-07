Comment vous protéger de RockYou2024, cette gigantesque fuite de données qui expose 10 milliards de mots de passe

10 milliards de mots de passe dans la nature, immédiatement, vous pensez aux vôtres. Heureusement, comme dans la plupart des cas, et même si le mal est fait, vous n'êtes pas sans solutions ni réactions.

La première étape consiste à vérifier si vos identifiants font partie de la fuite. Des outils comme le site « Have I Been Pwned » permettent de le savoir en quelques clics. Si c'est le cas, changez immédiatement vos mots de passe compromis.

Mais pourquoi est-il si facile pour les hackers de pirater nos comptes ? La réponse tient en un mot : la réutilisation. Trop d'utilisateurs emploient le même mot de passe pour plusieurs, voire tous leurs comptes. Une habitude dangereuse qui offre aux pirates un véritable passe-partout numérique.

Pour contrer cette menace, adoptez des mots de passe uniques et complexes pour chaque service. Utilisez un mélange de lettres minuscules et majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Si la tâche vous paraît ardue, les gestionnaires de mots de passe sont là pour vous simplifier la vie.

L'authentification à deux facteurs (2FA) est une autre arme redoutable contre les tentatives de piratage. En ajoutant une couche de sécurité supplémentaire, elle rend la tâche des cybercriminels nettement plus compliquée, même s'ils disposent de votre mot de passe.