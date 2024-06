Plus de 350 millions de comptes piratés divulgués sur Telegram : comment vérifier si vous êtes concerné

Difficile de savoir si vos données personnelles font partie de cette fuite massive. Le plus simple est d'utiliser Have I Been Pwned (HIBP), l'outil créé par Troy Hunt. En quelques clics, vous pouvez vérifier si vos adresses mail ou numéros de téléphone figurent parmi les 361 millions d'identifiants uniques piratés.



Si vos informations apparaissent sur HIBP, changez immédiatement tous vos mots de passe sensibles. Le risque que vos comptes soient déjà compromis est trop élevé.



C'est là une nouvelle occasion pour rappeler à quel point nos données en ligne sont précieuses et convoitées. L'utilisation de mots de passe robustes et différents pour chaque compte est indispensable. Un gestionnaire de mots de passe permet de bien les sécuriser. Enfin, vigilance accrue sur les e-mails, pièces jointes ou liens douteux qui pourraient injecter des malwares dans vos machines pour voler encore plus de données.