Une nouvelle fuite de données de 100 000 utilisateurs Facebook publiée sur le darkweb, prenez les devant

Même si, par rapport aux 3 milliards d'utilisateurs de Facebook dans le monde en 2024, la fuite semble minime, se faire pirater son compte Facebook n'arrive pas qu'aux autres, alors voici quelques conseils et pratiques d'usage pour protéger le vôtre.



Sur Facebook comme les autres comptes ou sites que vous utilisez au quotidien, changez régulièrement vos mots de passe en les complexifiant au maximum. Clubic vous montre comment faire. Plus un mot de passe est fort et complexe, plus les hackers, qui n'ont pas de temps à perdre, en mettront pour le cracker. Et pour renforcer la complexité de la tâche,

activez l'authentification à double facteur.



Ensuite, fouillez dans vos paramètres de confidentialité pour ne pas exposer plus d'informations que nécessaire, et ne pas non plus donner plus d'autorisations qu'il n'en faut pour utiliser Facebook.



Enfin, faites des sauvegardes de vos données au cas où votre compte serait compromis et

supprimez les anciennes applications tierces auxquelles vous aviez donné accès



Si malgré ces précautions votre compte venait à être piraté, agissez vite : changez immédiatement vos identifiants, signalez l'incident à Facebook et vérifiez qu'aucune autre donnée sensible n'a été compromise (comptes bancaires, autres réseaux...). Une mise à jour régulière de vos logiciels et antivirus reste aussi indispensable.