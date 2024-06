Utilisateur Hugging Face ? Régénérez vos jetons d'authentification après un nouveau piratage

Dans le détail, les pirates auraient réussi à accéder à des données sensibles, parmi lesquelles des informations relatives à l’authentification, mettant potentiellement en péril les tokens d’un certain nombre d’utilisateurs. Pour rappel, ces jetons ultra-confidentiels sont essentiels pour sécuriser l’accès aux modèles et aux applications partagées sur la plateforme. Bien que la portée exacte de la fuite reste à déterminer, nul doute que cette brèche constitue un risque majeur pour la sécurité des données des utilisateurs et utilisatrices.