Au moins une centaine de modèles d'IA malveillants seraient hébergés par la plateforme Hugging Face

Le deuxième modèle le plus répandu sur la plateforme de recherche, TensorFlow Keras, fait lui aussi partie des modèles susceptibles d’exécuter du code malveillant à l’insu des celles et ceux qui les téléchargent. Pour compléter les outils d’examen mis au point par Hugging Face, les équipes de JFrog ont développé leur propre environnement d’analyse et statué sur la prévalence des menaces dans les modèles PyTorch et TensorFlow. En plus de représenter un risque d’exécution de code arbitraire plus élevé, le danger qu’ils représentent est accru par leur grande popularité.