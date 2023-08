Google Bard diffuserait-il des logiciels malveillants par le biais des annonces ?

Ce sont des chercheurs en cybersécurité travaillant pour ESET qui ont d'abord relevé l'information. Ils ont initialement été intrigués par des annonces sponsorisées sur certains réseaux sociaux et qui se faisaient passer pour Bard. Problème : les fautes de frappe et les erreurs grammaticales que l'on pouvait y trouver ne ressemblent clairement pas aux standards de Google en la matière, et ce ne sont pas les nombreux commentaires sous la publicité, tous postés en même temps et unanimement élogieux qui étaient de nature à les rassurer. Ils ont donc décidé d'enquêter un peu plus.