Incroyable ! Les malwares se diffusant par clé USB font un nouveau bond en 2023

Si la prévention et la diffusion de l'information ont aidé à réduire au cours des dernières années les malwares à l'aide de clés USB, le déclin de ce type d'attaque est peut-être à chercher ailleurs : le cloud et les autres systèmes qui permettent de s'en passer. Pourtant, la technique n'est pas morte, comme l'a montré sa résurgence au premier semestre 2023, et présente des avantages certains qui lui permettent de rester pertinente.