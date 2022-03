Étude : +77 % de malwares depuis 2020 avec un boom des logiciels espions sur smartphone

Autre point clef du compte-rendu annuel de Malwarebytes, c'est le nombre de menaces détectées sur les deux principaux systèmes d'exploitation utilisés sur ordinateur que sont Windows et macOS. Plus en détail, Malwarebytes affirme relever 150 millions de malwares sur Windows en 2021 pour les particuliers, soit 60 millions de plus qu'en 2020, année à laquelle leur nombre s'élevait à 90 millions. Pour le classement détaillé, 35 % des menaces sont des malwares heuristiques, 20 % des chevaux de Troie et 13 % des adwares.

Mais ce qui est tout aussi impressionnant, c'est que ce nombre est finalement très proche, et même plus élevé, sur les appareils sous macOS. Ainsi, Malwarebytes affirme avoir détecté près de 170 millions de menaces en 2021. Malgré la baisse engendrée par un effet « COVID-19 », avec 75 millions de menaces détectées en 2020 contre 120 millions en 2019, le rebond est, comme pour les appareils sous Windows, là encore très conséquent : on constate une hausse de 200 % l'année dernière.

Et les menaces propagées par mail ne sont pas en reste. Là encore apaisés par la pandémie de COVID-19, les chiffres repartent largement à la hausse, avec une augmentation de 56 % des attaques par mail relevée par Malwarebytes entre 2020 et 2021. Ce qui est particulièrement flagrant, c'est, là encore, la diversification des modes d'attaques. Sur la période 2018-2020, le trio de tête se constitue d'Emotet (36 %), Trickbot (26 %) et Dridex (17 %). En 2021, il se compose de Dridex (20 %), Trickbot (16 %) et AsynRat (13 %). Et là où un seul autre type de menace, Qakbot, atteint les 5 % entre 2018 et 2020, six dépassent ce seul symbolique en 2021.