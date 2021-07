Projet Pegasus : un logiciel espion israélien "sans clic" utilisé contre des milliers de journalistes et militants

Puis les choses se sont améliorées côté cyberattaquants, et les messages et autres mails sont devenus plus personnalités. Souvent, les journalistes étaient appâtés à l'aide d'informations sur des scoops potentiels, ou des informations précises sur un ou plusieurs de leurs proches. Du pur incitatif donc. Mais cela fonctionnait toujours à l'aide du fameux clic sur un lien, pour installer le malware. En somme : il y avait toujours, jusqu'il y a peu, l'obligation d'une intervention humaine - celle de la personne ciblée - pour voir aboutir l'action malveillante. Cela fonctionnait, les journalistes étant plus « enclins » à tomber dans le piège du hameçonnage pour peu qu'ils soient un tantinet moins attentifs, dans une certaine proportion. Les premières infections via Pegasus semblent remonter à 2015 et 2016. La journaliste d'investigation mexicaine Carmen Aristegui a reçu, à l'époque, plus d'une vingtaine de SMS contenant des liens malveillants de Pegasus. Les numéros de téléphone des membres de sa famille et de ses collègues de travail furent aussi ciblés dans le lot.