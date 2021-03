Malgré la COVID-19, le stalkerware, ou logiciel espion, fait de la résistance

Nous sommes aujourd'hui toutes et tous ou presque reliés au numérique. À titre individuel forcément, et par les millions d'outils et les nombreux appareils en notre possession, aussi dans le cadre familial ou avec notre entourage. Certaines technologies peuvent malheureusement être utilisées à des fins néfastes, comme assurer un contrôle sur la vie privée d'un conjoint. C'est le cas des logiciels appelés « stalkerwares », cet outil numérique aujourd'hui beaucoup utilisé et installé en secret sur un smartphone, dans un cadre physique dont les conséquences et les dérives sont connues, comme le harcèlement, la maltraitance et les violences conjugales, mais assez peu détaillées au grand public.