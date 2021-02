Des trackers de localisation trouvés dans le code de 450 applications très populaires

Sans grande surprise, les applications de rencontres figurent en tête des catégories d’applis demandant un accès permanent à la localisation de l’utilisateur. Mais plus inquiétant pour les mobinautes les moins avertis : certaines contrefaçons d’applications sont elles aussi très gourmandes en matière de données personnelles.

Par contrefaçons d’applications, on entend des apps qui cherchent à reproduire les codes esthétiques et les fonctionnalités d’une véritable application afin de tromper l’utilisateur. Il s’agit par exemple de Telegramy ou de Messenger App, qui cherchent à singer Telegram, ou de We Chat, qui cherche à attirer dans ses filets les utilisateurs à la recherche de WeChat (sans espace).

Comme le révèle l’enquête d’ExpressVPN, ces « fausses » applications sont particulièrement chargées en trackers. Rien que sur ces derniers exemples, on en dénombre respectivement 20, 24 et 19. Dans la liste, des trackers Google et Facebook, comme partout ailleurs sur le Web, mais aussi parfois signés par Quadrant — un courtier de données « qui a été central dans de récents scandales de confidentialité », nous apprend ExpressVPN — ou OneAudience. Un énième courtier qui — c’est dire — a été attaqué en justice par Facebook pour violation des données personnelles de ses utilisateurs. Son code a été trouvé dans 167 applications de la liste, soit 37%.