Le réseau de rencontre Grindr reçoit une amende de 11,7 millions d’euros

« Cela fixe non seulement des limites pour Grindr, mais établit des exigences légales strictes pour toute une industrie qui profite de la collecte et du partage d'informations concernant nos préférences, notre localisation, nos achats, notre santé physique et mentale, notre orientation sexuelle et nos opinions politiques », affirme Finn Myrstad, directeur de la politique numérique au sein du Conseil norvégien des consommateurs.