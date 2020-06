Sanction de la CNIL contre Google : le Conseil d'État valide l'amende de l'autorité

On rappelle que le RGPD impose que l'utilisateur bénéficie d'un consentement libre, spécifique et éclairé concernant ses données personnelles. Le Conseil d'État nous fait comprendre que le consentement requis lors de la création d'un compte Google pour l'utilisation du système Android est biaisé. Car le processus invite d'abord l'utilisateur "à accepter que ses informations soient traitées conformément à un paramétrage par défaut, incluant des fonctions de personnalisation de la publicité." Google noie ainsi le destinataire des services dans de multiples informations, et l'information complémentaire sur le ciblage publicitaire n'arrive qu'en cliquant sur un lien, "Plus d'options", sans oublier le consentement recueilli à l'aide d'une case pré-cochée, "ce qui ne répond pas aux exigences du RGPD", confirme encore la juridiction administrative.