Dans la famille des GAFAM, on demande Google et Apple. Les deux géants de la tech en prennent en effet pour leur grade. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sort le carton rouge définitif en confirmant des sanctions financières astronomiques contre Google et Apple.

D'un côté, une amende de 2,4 milliards d'euros pour pratiques anticoncurrentielles. De l'autre, un redressement fiscal de 13 milliards. Autant dire que cela fait mal aux finances des deux géants californiens. Pour autant, rien n'arrive par hasard, car cette décision n'est que l'aboutissement de longues batailles juridiques.