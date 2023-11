Optimisation fiscale : Apple pourrait bien être sous le coup d’une amende de 13 milliards

Cette décision a ensuite fait l'objet d'un appel en 2020 et Giovanni Pitruzzella, président de l’autorité italienne de la concurrence et avocat général à la cour de justice de l’Union européenne, vient de rendre son verdict. Selon le responsable, « le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit » et « n’a pas apprécié correctement l’existence et les conséquences de certaines erreurs méthodologiques qui entachaient les rulings fiscaux ». Pour M. Pitruzzella, il y a donc matière à ce que « le Tribunal effectue une nouvelle appréciation » de l’affaire et reviennent sur sa décision, forçant Apple à payer les fameux 13,1 milliards.