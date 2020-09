L'UE fait appel des 13 milliards d'euros d'impôts, impayés, d'Apple en Irlande

Margrethe Vestager fait appel devant la Cour de justice de l’Union européenne pour trancher.

Le différent opposant la Commission européenne à Apple et l’Irlande connait un nouveau rebondissement. Bruxelles remet en cause l’annulation de l’amende infligée à Apple, estimant que « le Tribunal de l'UE a commis un certain nombre d'erreurs de droit ».