Apple : les amendes continuent de pleuvoir en Europe après l'affaire des iPhone ralentis

La firme de Cupertino avait contesté la décision et fait appel mais la cour a confirmé l'amende en expliquant qu'Apple avait « mis en œuvre des pratiques commerciales déloyales » en imposant ce bridage du processeur à l'ensemble de ses clients.

En 2018 Apple avait été contrainte à verser 10 millions d'euros suite à l'affaire des iPhone ralentis. Pour rappel, l'entreprise avait intégré un nouveau réglage via une mise à jour d'iOS, qui ralentissait la fréquence du processeur pour préserver la batterie de ses modèles les plus anciens.

Apple a, de son côté, contesté l'enquête de l'AGCM, en expliquant que les tests fournis par l'autorité de régulation étaient erronés ou incomplets, et que les preuves des dommages constatés étaient inexistantes. Toutes ces objections ont finalement été rejetées par la justice.

Cela fait désormais plus de deux ans que cette affaire poursuit Apple. En plus des amendes européennes, le constructeur a accepté de verser 500 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites initiées aux Etats-Unis.

Le constructeur avait également baissé drastiquement et durant un an le coût du remplacement des batteries d'iPhone dans les Apple Store et chez les revendeurs agréés.