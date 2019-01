Apple a remplacé 11 millions de batteries d'iPhone en 2018 (contre 2 millions d'habitude)

Des remplacements à tarifs amoindris... qui ont coûté cher à Apple

Un an plus tard, alors que l'offre a pris fin récemment, on apprend que la firme de Cupertino a changé un total dedurant la quasi-totalité de l'année 2018... contre 1 à 2 millions les années précédentes, lorsque les utilisateurs devaient s'acquitter d'un remplacement plein tarif. Un chiffre dévoilé par Tim Cooklors d'un meeting en interne, recueilli par Jean-Louis Gassée (ancien d'Apple, aujourd'hui observateur averti de l'industrie) et relayé ce lundi 14 janvier par John Gruber pour Daring Fireball Dans ses analyses du meeting tenu début janvier par Tim Cook, Jean-Louis Gassée établit - comme d'autres analystes l'ont déjà fait ces dernières semaines - uneentre les ventes décevantes constatées sur les iPhone de nouvelle génération (Xs, Xs Max et surtout Xr) et le changement des batteries sur des appareils plus anciens.De nombreux utilisateurs auraient été satisfaits duobtenu sur leur ancien modèle d'iPhone, grâce au changement de batterie, et n'auraient par conséquent pas jugé pertinent de changer de mobile pour un modèle plus récent. Un facteur qui expliquerait, entre autres, les mauvais résultats enregistrés par Apple ces derniers mois.