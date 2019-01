Un premier rendu d'après des plans en fuite pour l'iPhone XI

Un prototype équipé de trois capteurs photo



© Digit & OnLeaks

Trois iPhone inédits en 2019

Nous devons ces premiers visuels au site Digit.in, en partenariat avec @Onleaks . Une vidéo en 4K a également été publiée sur YouTube afin de profiter d'un meilleur aperçu du prochain smartphone fabriqué par Apple. Il est important de préciser que le design n'est pas forcément définitif, le modèle étant actuellement en phase d'. Cela signifie que plusieurs détails d'ordre visuel pourraient donc changer avant le lancement qui devrait avoir lieu aux alentours de septembre 2019.Ces images illustrent donc la présence d'un triple appareil photo au dos de ce nouvel exemplaire. Un de ces capteurs serait ainsi décalé à l'horizontale et le flash subirait également le même sort. Un second microphone ferait aussi son apparition afin d'améliorer drastiquement la captation sonore lors de l'enregistrement des vidéos. Pour le reste, aucune innovation majeure ne semble être d'actualité. Rappelons tout de même qu'il s'agit uniquement d'un prototype en phase de test chez Apple.Toujours d'après Digit.in, la marque à la pomme prévoirait le lancement de trois smartphones cette année. Un modèle plus "abordable" pour remplacer l'iPhone XR, ainsi que deux itérations haut de gamme pour succéder aux iPhone XS et XS Max seraient en préparation. Pour le moment, il est impossible de savoir si toutes ces versions auront droit aux trois capteurs comme sur les concepts dévoilés aujourd'hui.À environ 9 mois de la déferlante de la prochaine vague de smartphones made in Apple, il reste encore beaucoup de points à éclaircir. Ces premiers concepts ont au moins le mérite d'afficher l'ambition du géant américain pour cette nouvelle année.