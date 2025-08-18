Les premières caractéristiques de l’iPhone 17e se dévoilent. Ce futur téléphone "pas cher", devrait reprendre certaines caractéristiques de son prédécesseur, l’iPhone 16e, tout en apportant quelques modifications de design et de mises à niveau de composants.
Apple peaufine la sortie de sa gamme iPhone 2025, attendue le mois prochain. Même si l’iPhone 17e ne devrait pas être dévoilé à cette occasion, un informateur réputé a livré quelques indiscrétions. L’appareil conserverait une partie de l’héritage du 16e tout en introduisant des améliorations, notamment de design, et d’autres évolutions plus larges.
Toujours une dalle 60 Hz, un meilleur appareil photo
L’iPhone 17e devrait proposer un écran OLED de 6,1 pouces (15,5 cm de diagonale), avec une fréquence de 60 Hz, similaire à celui de l’iPhone 16. La dalle utilisée serait une version optimisée pour une consommation énergétique réduite, ce qu'Apple propose déjà sur certains smartphones. Le design avant exploiterait Dynamic Island, tandis que la puce A19, qui serait déjà présente sur d’autres modèles de la gamme, assurerait les performances.
Côté photo, l’appareil embarquerait un capteur principal de 48 mégapixels (Mpx) à l’arrière. Ce dernier serait accompagné d’un capteur frontal de 12 Mpx compatible avec la reconnaissance faciale 3D. Apple proposerait ainsi des caractéristiques satisfaisantes, sans pour autant en faire un véritable smartphone haut de gamme.
Une suite au succès de l'iPhone 16e
Le positionnement de l’iPhone 17e s’inscrit dans la continuité de la stratégie lancée avec l’iPhone 16e. Selon un rapport de Consumer Intelligence Research Partners pour le deuxième trimestre 2025, l’iPhone 16e a représenté 11% des ventes d’iPhone aux États-Unis. C'est plus du double de la part de marché de l’iPhone SE l’année précédente. Ce modèle a su attirer à la fois les anciens utilisateurs de l’iPhone SE et les acheteurs d’appareils plus anciens, comme les iPhone 15 et 14. Cette performance commerciale confirme une chose, les utilisateurs veulent un iPhone récent sans avoir à se ruiner ni sacrifice sur ses fonctionnalités.
Un boulevard commercial pour l'iPhone 17e ?
Les ajustements apportés à l’iPhone 17e, tant sur le plan technique que sur le design, visent à poursuivre la dynamique commerciale du modèle actuel. Bien que les détails sur les évolutions esthétiques restent limités, les analystes s’attendent à des modifications mineures, destinées à moderniser l’apparence sans augmenter significativement le coût de production.
L’enjeu pour Apple est de proposer un smartphone à la fois intéressant, et pas trop cher. Dans un marché où la concurrence des smartphones Android reste agressive, notamment sur le segment des appareils à moins de 800 euros. La sortie de l’iPhone 17e est attendue pour 2026, avec une présentation officielle probablement prévue en mars ou avril.