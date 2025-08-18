Le positionnement de l’iPhone 17e s’inscrit dans la continuité de la stratégie lancée avec l’iPhone 16e. Selon un rapport de Consumer Intelligence Research Partners pour le deuxième trimestre 2025, l’iPhone 16e a représenté 11% des ventes d’iPhone aux États-Unis. C'est plus du double de la part de marché de l’iPhone SE l’année précédente. Ce modèle a su attirer à la fois les anciens utilisateurs de l’iPhone SE et les acheteurs d’appareils plus anciens, comme les iPhone 15 et 14. Cette performance commerciale confirme une chose, les utilisateurs veulent un iPhone récent sans avoir à se ruiner ni sacrifice sur ses fonctionnalités.