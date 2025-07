Autre information pour les plus impatients d'entre vous, le rapport de The Elec indique qu'Apple viserait la période du printemps 2026 pour sortir ce nouveau modèle sur le marché. Il devrait être lancé à peine un peu plus d'un an après l'iPhone 16e, une période d'attente entre deux appareils bien plus réduite que ce dont on avait l'habitude pour les modèles SE.

Et l'on devrait commencer à s'habituer à cette gamme, partie pour rester. Pour rappel, le leaker Ming-Chi Kuo avait indiqué qu'un iPhone 18e allait sûrement sortir durant le printemps 2027, en même temps que les modèles iPhone 18 de base, Apple souhaitant à l'avenir sortir ses haut de gamme à deux dates différentes durant une même année.