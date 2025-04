Selon ce dernier, Apple pourrait accélérer son calendrier habituel et proposer un nouvel iPhone abordable dès le début de l'année 2026. L'idée derrière la tête de Tim Cook et de ses équipes serait de proposer une révision annuelle de ce modèle, qui suivrait la nouvelle gamme d'iPhone sortie au mois de septembre précédent.

Après l'iPhone 16e viendrait le tour de l'iPhone 17e, qui pourrait bénéficier de subtiles évolutions, notamment sous le capot. Apple pourrait logiquement apporter à son nouveau smartphone la dernière puce A19, avec un bond de puissance général et une plus grande réactivité pour Apple Intelligence. On peut penser aussi au bouton Commande de l'appareil photo, apparu avec la famille iPhone 16 et qui permet d'accéder rapidement à la caméra de l'iPhone et aux différentes commandes.

Peut-on déjà commencer à économiser pour l'iPhone 17e ? Rien n'est certain. Habituellement très sûr de lui, Mark Gurman reste prudent sur cette annonce et indique que les équipes d'Apple n'ont pas encore arrêté leur stratégie. Il leur reste un peu de temps pour valider ou non cette hypothèse de travail. L'iPhone 17e ne serait pas dans les magasins avant le premier trimestre 2026.