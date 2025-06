Après avoir été attaqué par les régulateurs de l'UE sur le principe même de son modèle fermé, tant en ce qui concerne iOS que l'App Store, Apple voit enfin des nouvelles réjouissantes lui parvenir d'Europe. Les derniers chiffres du cabinet Counterpoint Research démontrent que non seulement ses iPhone 16 se sont bien vendus en mars sur le Vieux continent, mais aussi et surtout que son nouvel iPhone 16e y a d'ores et déjà rencontré un certain succès.