Le géant coréen Samsung a enregistré pas moins de quatre modèles dans le top 10, le Galaxy S25 Ultra figurant à la septième position du classement. Si ce dernier recule de deux places en comparaison avec son prédécesseur un an plus tôt, il est toutefois bon de rappeler que le dernier-né de Samsung a joui d'une fenêtre de commercialisation plus courte que le S24 Ultra. À l'inverse, le Galaxy A16 5G se maintient solidement en cinquième position, juste derrière l'iPhone 15, porté par une demande soutenue en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique.

Le Galaxy A06, modèle d'entrée de gamme de Samsung, progresse quant à lui de quatre places dans le top 10 mondial, bénéficiant d'un engouement généralisé pour les smartphones vendus à moins de 100 euros. Ce segment low-cost constitue désormais la partie la plus dynamique du marché au premier trimestre, représentant près de 20% de toutes les ventes mondiales de smartphones. Suivi de près par le Galaxy A55 5G et l'iPhone 16 Plus, Xiaomi s'insère à la huitième place du classement grâce au Redmi 14C 4G.