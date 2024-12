La Commission européenne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans sa volonté d'ouvrir l'écosystème iOS. Après avoir imposé l'USB-C et le sideloading, Bruxelles s'attaque désormais à l'interopérabilité des fonctionnalités clés d'Apple avec les appareils tiers. Le document préliminaire publié le 18 décembre détaille une série de mesures visant à contraindre Apple à ouvrir complètement son jardin fermé d'ici fin 2025. Concrètement, cela signifie que le transfert de fichiers sans fil devrait fonctionner de manière transparente entre iOS et d'autres systèmes d'exploitation, y compris Android. De même pour AirPlay, la diffusion de contenu audio et vidéo devrait être possible vers des appareils tiers, et vice-versa.

