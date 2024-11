Les enquêteurs belges, allemands et irlandais ont mis en lumière un système verrouillé qui entrave la libre circulation des services numériques. Les utilisateurs se retrouvent prisonniers de l'interface correspondant à leur pays d'inscription, sans possibilité de basculer vers les versions d'autres pays membres. Cette limitation s'applique, de plus, à l'ensemble des services Apple : App Store, Apple Arcade, Music, iTunes Store, Books et Podcasts.

Les restrictions touchent également les voyageurs : impossible pour un utilisateur en déplacement temporaire dans un autre pays de l'Union européenne de télécharger des applications proposées localement. Plus restrictif encore : les moyens de paiement acceptés se limitent aux cartes bancaires émises dans le pays d'enregistrement du compte. Un cloisonnement total qui va à l'encontre des règles européennes.