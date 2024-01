L’Union européenne est prête à taper sur les doigts d’Apple en cas d’infraction au DMA

Pour rappel, le DMA exige que les grandes plateformes offrent un « accès équitable, raisonnable et non discriminatoire » à la concurrence. En cas de non-respect du texte, les amendes peuvent aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial. De quoi faire un trou dans les caisses d’Apple. Mais sans doute que l’entreprise cherche à gagner du temps et se battra devant les tribunaux pendant de très longs mois avant, d’éventuellement, lâcher un peu de lest sur le contrôle qu’elle exerce sur son écosystème.