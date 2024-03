Les nouvelles obligations d’Apple sur iOS font déjà les bonnes affaires du navigateur Brave

Bon gré mal gré, Apple a finalement appliqué les nouvelles règles imposées par le Digital Markets Act (DMA) à son système d'exploitation iOS. Avec la mise à jour iOS 17.4, disponible depuis le début du mois de mars 2024, Apple a dû ouvrir un peu plus sa plateforme à la concurrence. Parmi les nouveautés apportées au système, on peut citer notamment la possibilité d'installer des boutiques d'applications mobiles, et éviter ainsi de passer par l'App Store pour récupérer des logiciels. La question des navigateurs mobiles est également au cœur des modifications apportées par le constructeur, qui doit désormais proposer plus de choix aux consommateurs à la première utilisation de leur iPhone.