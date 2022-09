Une étude de Mozilla (Firefox) accuse Google, Apple et Microsoft de ne pas laisser de place aux navigateurs alternatifs

Avec ce rapport qui loue des valeurs de concurrence, d'accès, d'interopérabilité, de sécurité et de vie privée, Mozilla espère sensibiliser et encourager au plus vite au changement, afin que les navigateurs indépendants puissent être libres d'offrir le choix aux utilisateurs. Le prochain texte européen de référence, le Digital Markets Act (DMA), est censé mettre fin à la pratique qui impose un navigateur et un moteur de recherche par défaut. Un écran multichoix devra être proposé pour informer le consommateur qu'il dispose d'un ou de plusieurs services concurrents. Une démarche louable et qui, pour certains navigateurs, devra faire l'objet d'une surveillance accrue, pour une bonne application.