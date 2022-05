Vie privée : Brave et DuckDucKGo de plus en plus plébiscités face à l'hégémonie de Google

Les conclusions d’un sondage mené par YouGov pour le média The Drum auprès de 1 000 internautes américains sont sans appel. La protection des données personnelles en ligne est un sujet qui tient à cœur d’une écrasante majorité des utilisateurs du Web. Et l’on note un recours plus systématique à des navigateurs internet et des moteurs de recherche plus respectueux de la vie privée.