DuckDuckGo lance son navigateur sécurisé sur Mac, voici comment l'obtenir

Comme sur la version mobile, ces fonctionnalités sont ici intégrées de série. À en croire l'éditeur, il n'y a rien à configurer, tout est déjà conçu pour naviguer sereinement sur Internet, en laissant derrière soi le moins de traces possible.

Au menu, on trouvera également un module bloquant les bandeaux d'avertissement sur les cookies, une redirection automatisée vers des URL HTTPS et le fameux « Fire button » qui permet, en un clic, de supprimer tout son historique de navigation et les cookies enregistrés par le navigateur.

Un gestionnaire de mots de passe assez sommaire est également au rendez-vous. Dans les prochains mois, il pourra être synchronisé avec la version mobile de l'application pour une navigation plus fluide.