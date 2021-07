DuckDuckGo lance un service gratuit anti-trackers pour protéger vos e-mails

Selon Freedom To Tinker, qui relaie des articles de recherche et avis d'experts sur les technologies numériques dans la vie publique, 70% des mails que l'on reçoit quotidiennement contiennent des trackers. Ceux-ci sont capables de détecter lorsque nous ouvrons un mail, sur quels liens nous avons cliqué, où nous étions lorsque nous avons lu le message électronique et quel type d'appareil nous utilisons.