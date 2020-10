DuckDuckGo vous aide désormais à tracer vos itinéraires... de manière totalement privée

L’an passé, DuckDuckGo amenait une série de nouvelles fonctionnalités cartographiques sur son moteur de recherche : un onglet « Cartes » dédié, le mode nuit, l’autocomplétion localisée, etc. Hier, l'entreprise américaine a annoncé l’introduction d’un planificateur de trajets à son outil.

Pour obtenir un itinéraire, cliquez sur l’onglet Cartes et tapez un nom de lieu dans la barre de recherche. Un bouton Itinéraire apparaît en dessous : cliquez dessus et renseignez une adresse de départ. Par défaut, le point de départ choisi sera votre localisation actuelle. Un itinéraire calculant le temps, la distance et des itinéraires alternatifs sont proposés. Les modes de transport pris en charge sont actuellement limités à la voiture et la marche à pied.