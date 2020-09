Google Maps va cartographier l'épidémie de COVID-19

Les informations transmises – nombre de cas sur les sept derniers jours et couleurs permettant d'afficher les zones à risques – seront celles recueillies par l'université John Hopkins, qui a mis en place l'un des sites les plus utilisés pour obtenir des données liées au virus. L'application s'appuiera aussi, en parallèle, sur les informations du New York Times et de Wikipedia. Ces trois sources piochent elles-mêmes leurs informations dans les données publiées par l'OMS et les Etats.