StopCovid : 2,3 millions de téléchargements et 72 notifications envoyées... pas de rebond pour l'application

Face à la recrudescence de la pandémie durant l'été, le ministère des Solidarités et de la Santé « encourage évidemment tous les Français à télécharger l'application », tout en rappelant qu'elle peut se révéler particulièrement efficace et utile dans les zones très fréquentées, comme les bars et les restaurants, ainsi que dans les lieux où le virus circule davantage.