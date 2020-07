StopCovid : la CNIL constate des "irrégularités" et appelle le gouvernement à les corriger

Pour l'essentiel, l'autorité administrative indépendante admet que StopCovid respecte « les dispositions applicables relatives à la protection des données à caractère personnel », et salue que ses premières préconisations, remontant à ses avis des 24 avril et 25 mai, aient pu être prises en compte. Par exemple, désormais, seuls les contacts les plus susceptibles d'avoir été exposés au Covid-19 remontent vers le serveur central. Avant, c'était l'ensemble des contacts des utilisateurs qui remontaient. Mais pour elle, des manquements demeurent notamment vis-à-vis du RGPD et de la loi Informatique et Libertés, dont elle est la garante.