Presque plus personne ne télécharge StopCovid, qui n'a définitivement pas la cote

StopCovid devait être l'un des rouages essentiels de la stratégie mise en place par le gouvernement pour se protéger et se prémunir de toute infection au coronavirus. Mais en plus de collecter plus d'informations que ne le prévoit l'arrêté initial, l'application portée et défendue par le secrétaire d'État chargé du Numérique, Cédric O, n'est pas du tout populaire, à tel point que ce dernier ne se fait aujourd'hui plus vraiment d'illusions sur son utilité.