L'UE uniformise les applications de type "Stop-Covid", mais la version française sera incompatible

« Les technologies numériques sont essentielles pour alerter la population des risques d'infection et pour briser les chaînes de transmission alors que nous rouvrons nos sociétés et nos économies », a commenté la commissaire européenne à la Santé et à la Sécurité alimentaire, Stella Kyriakides, qui appelle « tous les citoyens à les utiliser, car ces technologies ne peuvent être efficaces que si l'on dispose d'une masse critique d'utilisateurs dans le cadre de l'interopérabilité des applications au sein de l'UE ».