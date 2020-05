StopCovid : l'Assemblée nationale adopte officiellement l'application, qui sera disponible dès ce week-end

Après avoir recueilli un avis définitif favorable de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) le 25 mai, l'Assemblée nationale s'est prononcée, mercredi, en faveur de l'adoption de l'application de suivi de contacts, StopCovid, jugée conforme au RGPD. 338 députés ont voté "Pour", 215 "Contre." L'outil, qui sera disponible sur Android et iOS d'ici le début du mois de juin, ne devrait être utilisé que durant six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. L'occasion, pour Clubic, de revoir les principales caractéristiques de l'application.

Les différents groupes représentés à l'Assemblée nationale ont pu s'exprimer et livrer leurs opinions autour de StopCovid, mercredi 27 mai. Sans surprise, les députés de La République en Marche et leurs alliés ont affiché leur soutien à l'application, au regard de son rôle de moyen supplémentaire utile à la lutte contre le Covid-19. Ceux de l'opposition, eux, ont fait part de leurs doutes quant aux questions éthiques que soulèvent StopCovid, qu'elle voit comme une menace pour les libertés et un outil de surveillance des citoyens à disposition des citoyens, dénonçant un outil liberticide. Et au terme d'un débat dont les imprécisions auront été légion, c'est finalement le camp de la majorité qui a fait pencher la balance.