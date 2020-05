StopCovid : le code source va commencer à être publié pour que les développeurs puissent le vérifier

Cédric O en avait fait la promesse. Au moment où le secrétaire d'État chargé du Numérique avait annoncé le démarrage des tests en conditions réelles de StopCovid pour ce lundi 11 mai, celui-ci s'était engagé à ce que le code du projet soit diffusé en open-source, par souci de transparence. Et la promesse va être tenue.

Alors que l'application mobile de suivi de contacts ( contact tracing ) sera disponible le 2 juin prochain, Cédric O a annoncé ce week-end la publication d'une partie du code source de StopCovid ce mardi, sur la plateforme open source alternative à GitHub, Gitlab, utilisée par l'INRIA (Institut national de recherche en informatique), qui permet aux développeurs et codeurs d'y partager leurs travaux avec la communauté.

La diffusion du code est considérée comme une condition nécessaire qui permettra aux développeurs et codeurs de constater par eux-mêmes que l'application ne bafouera pas la vie privée de ses utilisateurs et qu'elle ne sera pas un outil de surveillance mis à la disposition de l'État.

Quelques jours plus tôt, Cédric O expliquait que chacun pourra « vérifier par lui-même des informations aussi importantes que l’effacement des données et les modalités de fonctionnement réelles de l’application », allant encore plus loin en précisant que « la même transparence doit s’appliquer à l’ensemble de l’architecture du système, jusqu’au serveur back-end ».