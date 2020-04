Contact tracing : Google et Apple ajoutent de nouvelles fonctions de sécurité pour Android et iOS

Pour faciliter le développement d'une application en mesure d'indiquer si un utilisateur a côtoyé un individu porteur du coronavirus, Apple et Google veulent faire évoluer leurs systèmes d'exploitation. Mais les deux géants affirment prendre en compte les notions de sécurité et de respect de la vie privée.

Un traçage natif dans Android et iOS

Si le fonctionnement peut varier d'un pays à l'autre, le principe est globalement le même : les utilisateurs volontaires installent l'application sur leur smartphone. Ce dernier enregistre ensuite, généralement via un échange Bluetooth, la liste des autres appareils situés à proximité pendant un certain temps, de façon anonymisée. Puis, si un utilisateur est testé positif au COVID-19, il indique ce résultat dans son application, et tous les utilisateurs l'ayant récemment côtoyé sont prévenus via une notification.

Pour l'instant, ces solutions sont encore en développement. Afin d'accélérer le processus, Google et Apple ont dernièrement indiqué collaborer, pour intégrer directement une technologie de ce type dans Android et iOS. L'idée est de mettre au point une API, qui pourrait servir aux agences de santé et aux gouvernements. Mais cela n'a pas manqué de soulever des craintes, en particulier au sujet de la vie privée des utilisateurs.