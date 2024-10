Les Google Pixel 9 sont-ils vraiment trop curieux avec vos données personnelles ?

Procyon92

La communication des data géographiques avec les users id tous les 1/4h avec stockage en l’absence de réseau et envoi des données complètes lorsque le réseau revient est documenté depuis un paquet d’année. Avec aussi le fait que les réglages géolocalisation de Google et de Samsung (même en les décochant tous) ne changent rien … Et il n’y a jamais eu quoi que ce soit d’approchant coté Apple. Mais dire que les autres font pareil est une défense assez faible. Ce n’est pas un comportement admissible. Et rien n’a été trouvé coté Apple et pourtant il y a une quantité de personnes que cela arrangerait.