Android : ces constructeurs de smartphones siphonnent et partagent vos données (et vous ne pouvez rien y faire)

En particulier, le nerf de la guerre semble être les identifiants relatifs au numéro IMEI et au numéro de série de l’appareil utilisé. Xiaomi et Google vont plus loin que les autres en récupérant également l’adresse MAC de votre point de connexion Wi-Fi.

L’identifiant publicitaire est également très prisé. Et pour cause : c’est grâce à lui que les applications et leurs annonceurs peuvent vous suivre à la trace sur le Web pour connaître vos goûts et vous servir de la publicité correspondante. Mais le plus troublant, c’est que les chercheurs ont découvert que le fait de « réinitialiser l’identifiant publicitaire » (option disponible dans les menus du téléphone) était inutile. « Lorsqu’un utilisateur réinitialise un identifiant, la nouvelle valeur peut être rattachée de façon triviale au même appareil », écrivent les universitaires, tout en précisant qu’ils ignorent si le lien est effectivement rétabli entre les deux identifiants.

L’activité des utilisateurs sur leur smartphone est également consignée et renvoyée à des tierces parties. Par exemple, Xiaomi connaît la durée de vos appels téléphoniques, mais aussi le temps que vous passez sur chaque application installée. Huawey partage quant à lui avec Microsoft vos données d’utilisation du clavier SwiftKey (par défaut), sans pour autant en divulguer le contenu, a priori. Toutes les métadonnées relatives à l’utilisation de l’application Google Messages sont également loguées et partagées avec le géant du Web.

En bref : tout ce que vous faites avec un smartphone Android est connu de son constructeur et de ses partenaires. Pas le contenu, mais les métadonnées. Le quoi, le quand, le où, le comment, le avec qui.