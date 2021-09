Sur l'App Store, avec iOS 15, Apple compte enfin vous demander la permission de vous "traquer"

Les bêta testeuses et testeurs d'iOS 15 et d'iPadOS 15 ont donc pu découvrir qu'à partir de maintenant, le lancement de l'App Store affiche une fenêtre pop-up concernant les publicités personnalisées. En plus d'expliquer leur fonctionnement et leur intérêt, tout en insistant sur le fait qu'Apple protège les données, cette notification propose deux actions : soit activer les publicités personnalisées, soit les désactiver. Il n'y a donc plus de choix fait par défaut.