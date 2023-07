Apple a-t-il abusé des données des utilisateurs à des fins publicitaires en France ?

Aujourd'hui, l'autorité estime que les pratiques d'Apple sur la distribution d'applications sur ses terminaux mobiles sont « susceptibles d'avoir des effets sur plusieurs marchés connexes de services publicitaires et de services aux consommateurs ». Pour elle, Apple a abusé de sa position dominante, en mettant en œuvre des « conditions discriminatoires, non objectives et non transparentes en matière d'exploitation des données des utilisateurs à des fins publicitaires ».