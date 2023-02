Apple et les restrictions de l'App Store : la Commission européenne durcit le ton

Jusqu’à preuve du contraire, le clavier reste l’outil le mieux adapté pour rédiger. Mais pour celles et ceux qui n’ont pas une grande dextérité, qui se sentent plus à l’aise avec leur langue qu’avec leurs doigts, qui n’ont juste pas de doigts, ou qui sont simplement un peu grivois, voici un dispositif assez spécial, réservé aux adultes et imaginé par un individu dissimulé sous le pseudonyme Devious Devices.