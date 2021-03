Apple sur le point d'être sanctionnée par l'UE pour abus de position dominante

Spotify avait effectivement porté plainte en expliquant qu'Apple ne permet pas aux autres services de musique de venir s'installer par défaut sur iOS. La société pointait également la commission de 30 % imposée aux développeurs d'applications lorsque le paiement est effectué via le dispositif d'achats intégrés.

Plus récemment, en septembre dernier, Spotify avait dégainé rapidement à la suite de l'annonce de la souscription Apple One, une offre groupée incluant Apple Music.

« Une fois de plus, Apple utilise sa position dominante et ses pratiques déloyales pour désavantager ses concurrents et priver les consommateurs en favorisant ses propres services » expliquait un porte-parole, avant d'ajouter : « Nous appelons les autorités de la concurrence à agir de toute urgence pour restreindre le comportement anticoncurrentiel d'Apple. »

Chez Apple, on explique qu'iOS à permis à Spotify d'enregistrer plusieurs centaines de millions de téléchargements et de devenir le plus gros service de musique en streaming d'Europe.